Giełda MEXC / Cena krypto / Kotaro (KOTARO) / Tokenomika / Tokenomika Kotaro (KOTARO) Odkryj kluczowe informacje o Kotaro (KOTARO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kotaro (KOTARO) Kotaro is the irresistibly Otter that's capturing hearts across the Solana ecosystem. With his charming design and playful personality, Kotaro embodies the perfect blend of cuteness and character that makes him a standout figure in the Solana community. Whether he's sharing his positive vibes or simply spreading joy with his lovable design, Kotaro is more than just a character—he's become a symbol of fun and creativity in the Solana space. With his bright eyes, fluffy appearance, and endearing quirks, Kotaro is the perfect companion for anyone who loves the combination of playful spirit and innovative design. If you're looking for something cute and uplifting, Kotaro is sure to bring a smile to your face every time Oficjalna strona internetowa: https://www.kotarosolana.com Kup KOTARO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kotaro (KOTARO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kotaro (KOTARO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.58K $ 65.58K $ 65.58K Całkowita podaż: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.58K $ 65.58K $ 65.58K Historyczne maksimum: $ 0.031421 $ 0.031421 $ 0.031421 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Kotaro (KOTARO) Tokenomika Kotaro (KOTARO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kotaro (KOTARO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOTARO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOTARO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOTARO tokenomikę, poznaj cenę tokena KOTAROna żywo! Prognoza ceny KOTARO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOTARO? Nasza strona z prognozami cen KOTARO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOTARO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.