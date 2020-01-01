Poznaj tokenomikę KONET (KONET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KONET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KONET (KONET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KONET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o KONET (KONET) KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors. KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors. Oficjalna strona internetowa: https://konetmain.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1YdnsNt77NOAgHBJ3sbZpdi1-5kBCD-ay/view Kup KONET teraz! Tokenomika i analiza cenowa KONET (KONET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KONET (KONET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 201.40M $ 201.40M $ 201.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.95M $ 15.95M $ 15.95M Historyczne maksimum: $ 0.981187 $ 0.981187 $ 0.981187 Historyczne minimum: $ 0.01259128 $ 0.01259128 $ 0.01259128 Aktualna cena: $ 0.01595273 $ 0.01595273 $ 0.01595273 Dowiedz się więcej o cenie KONET (KONET) Tokenomika KONET (KONET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KONET (KONET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KONET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KONET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKONET tokenomikę, poznaj cenę tokena KONETna żywo! Prognoza ceny KONET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KONET? Nasza strona z prognozami cen KONET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KONET już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.