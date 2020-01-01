Poznaj tokenomikę KOMPETE (KOMPETE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOMPETE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KOMPETE (KOMPETE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOMPETE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KOMPETE (KOMPETE) / Tokenomika / Tokenomika KOMPETE (KOMPETE) Odkryj kluczowe informacje o KOMPETE (KOMPETE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KOMPETE (KOMPETE) KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Oficjalna strona internetowa: https://kompete.game/ Biała księga: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Kup KOMPETE teraz! Tokenomika i analiza cenowa KOMPETE (KOMPETE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KOMPETE (KOMPETE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Całkowita podaż: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Podaż w obiegu: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Historyczne maksimum: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0030168 $ 0.0030168 $ 0.0030168 Dowiedz się więcej o cenie KOMPETE (KOMPETE) Tokenomika KOMPETE (KOMPETE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KOMPETE (KOMPETE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOMPETE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOMPETE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOMPETE tokenomikę, poznaj cenę tokena KOMPETEna żywo! Prognoza ceny KOMPETE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOMPETE? Nasza strona z prognozami cen KOMPETE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOMPETE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.