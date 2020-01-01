Poznaj tokenomikę KITNET TOKEN (KITNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KITNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KITNET TOKEN (KITNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KITNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KITNET TOKEN (KITNET) / Tokenomika / Tokenomika KITNET TOKEN (KITNET) Odkryj kluczowe informacje o KITNET TOKEN (KITNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KITNET TOKEN (KITNET) Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Oficjalna strona internetowa: https://www.kitnettoken.com.br Biała księga: https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Kup KITNET teraz! Tokenomika i analiza cenowa KITNET TOKEN (KITNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KITNET TOKEN (KITNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.96K Całkowita podaż: $ 902.12M Podaż w obiegu: $ 202.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 343.48K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00038075 Dowiedz się więcej o cenie KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomika KITNET TOKEN (KITNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KITNET TOKEN (KITNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KITNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KITNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKITNET tokenomikę, poznaj cenę tokena KITNETna żywo! Prognoza ceny KITNET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KITNET? Nasza strona z prognozami cen KITNET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KITNET już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.