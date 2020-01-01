Poznaj tokenomikę Kick (KICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kick (KICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kick (KICK) / Tokenomika / Tokenomika Kick (KICK) Odkryj kluczowe informacje o Kick (KICK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kick (KICK) Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com Oficjalna strona internetowa: https://kickecosystem.com/ Biała księga: http://www.kickico.com/whitepaper Kup KICK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kick (KICK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kick (KICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 154.83K $ 154.83K $ 154.83K Całkowita podaż: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M Podaż w obiegu: $ 121.34M $ 121.34M $ 121.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 154.83K $ 154.83K $ 154.83K Historyczne maksimum: $ 0.188833 $ 0.188833 $ 0.188833 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00127583 $ 0.00127583 $ 0.00127583 Dowiedz się więcej o cenie Kick (KICK) Tokenomika Kick (KICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kick (KICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KICK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKICK tokenomikę, poznaj cenę tokena KICKna żywo! Prognoza ceny KICK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KICK? Nasza strona z prognozami cen KICK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KICK już teraz! 