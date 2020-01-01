Tokenomika KI (XKI)

Odkryj kluczowe informacje o KI (XKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o KI (XKI)

Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

Oficjalna strona internetowa:
https://foundation.ki/

Tokenomika i analiza cenowa KI (XKI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KI (XKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 263.39K
$ 263.39K$ 263.39K
Całkowita podaż:
$ 946.14M
$ 946.14M$ 946.14M
Podaż w obiegu:
$ 619.85M
$ 619.85M$ 619.85M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 402.04K
$ 402.04K$ 402.04K
Historyczne maksimum:
$ 0.506661
$ 0.506661$ 0.506661
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00042492
$ 0.00042492$ 0.00042492

Tokenomika KI (XKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki KI (XKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XKI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXKI tokenomikę, poznaj cenę tokena XKIna żywo!

Prognoza ceny XKI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XKI? Nasza strona z prognozami cen XKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.