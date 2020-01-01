Poznaj tokenomikę Kerosene (KEROSENE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KEROSENE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kerosene (KEROSENE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KEROSENE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kerosene (KEROSENE) Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note's DYAD minting capacity. Oficjalna strona internetowa: https://www.dyadstable.xyz/ Kup KEROSENE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kerosene (KEROSENE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kerosene (KEROSENE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.73K $ 165.73K $ 165.73K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 201.24M $ 201.24M $ 201.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 823.53K $ 823.53K $ 823.53K Historyczne maksimum: $ 0.355143 $ 0.355143 $ 0.355143 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00082353 $ 0.00082353 $ 0.00082353 Dowiedz się więcej o cenie Kerosene (KEROSENE) Tokenomika Kerosene (KEROSENE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kerosene (KEROSENE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KEROSENE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KEROSENE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKEROSENE tokenomikę, poznaj cenę tokena KEROSENEna żywo! Prognoza ceny KEROSENE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KEROSENE? Nasza strona z prognozami cen KEROSENE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KEROSENE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.