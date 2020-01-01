Poznaj tokenomikę Keep Gambling (GAMBLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMBLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Keep Gambling (GAMBLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GAMBLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Keep Gambling (GAMBLE) / Tokenomika / Tokenomika Keep Gambling (GAMBLE) Odkryj kluczowe informacje o Keep Gambling (GAMBLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Keep Gambling (GAMBLE) Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success. Oficjalna strona internetowa: https://www.keepgambling.vip/ Kup GAMBLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Keep Gambling (GAMBLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Keep Gambling (GAMBLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.53K $ 95.53K $ 95.53K Całkowita podaż: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Podaż w obiegu: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 95.53K $ 95.53K $ 95.53K Historyczne maksimum: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomika Keep Gambling (GAMBLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Keep Gambling (GAMBLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAMBLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMBLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAMBLE tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMBLEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.