Tokenomika Keep Gambling (GAMBLE)
Informacje o Keep Gambling (GAMBLE)
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
Tokenomika i analiza cenowa Keep Gambling (GAMBLE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Keep Gambling (GAMBLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Keep Gambling (GAMBLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Keep Gambling (GAMBLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GAMBLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAMBLE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGAMBLE tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMBLEna żywo!
Prognoza ceny GAMBLE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAMBLE? Nasza strona z prognozami cen GAMBLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.