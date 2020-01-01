Poznaj tokenomikę Joule (JOULE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JOULE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Joule (JOULE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JOULE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Joule (JOULE) / Tokenomika / Tokenomika Joule (JOULE) Odkryj kluczowe informacje o Joule (JOULE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Joule (JOULE) Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing. Oficjalna strona internetowa: https://kinetic.market Biała księga: https://docs.kinetic.market/ Kup JOULE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Joule (JOULE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Joule (JOULE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Całkowita podaż: $ 751.05M $ 751.05M $ 751.05M Podaż w obiegu: $ 744.95M $ 744.95M $ 744.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Historyczne maksimum: $ 0.067035 $ 0.067035 $ 0.067035 Historyczne minimum: $ 0.00358831 $ 0.00358831 $ 0.00358831 Aktualna cena: $ 0.0053552 $ 0.0053552 $ 0.0053552 Dowiedz się więcej o cenie Joule (JOULE) Tokenomika Joule (JOULE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Joule (JOULE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JOULE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOULE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJOULE tokenomikę, poznaj cenę tokena JOULEna żywo! Prognoza ceny JOULE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JOULE? Nasza strona z prognozami cen JOULE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JOULE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.