Tokenomika Joule (JOULE)
Informacje o Joule (JOULE)
Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology.
With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.
Tokenomika i analiza cenowa Joule (JOULE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Joule (JOULE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Joule (JOULE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Joule (JOULE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów JOULE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOULE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszJOULE tokenomikę, poznaj cenę tokena JOULEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.