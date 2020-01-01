Poznaj tokenomikę John McAIfee (MCAIFEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MCAIFEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę John McAIfee (MCAIFEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MCAIFEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / John McAIfee (MCAIFEE) / Tokenomika / Tokenomika John McAIfee (MCAIFEE) Odkryj kluczowe informacje o John McAIfee (MCAIFEE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o John McAIfee (MCAIFEE) John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://mcaifee.me/ Kup MCAIFEE teraz! Tokenomika i analiza cenowa John McAIfee (MCAIFEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla John McAIfee (MCAIFEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.46K $ 14.46K $ 14.46K Całkowita podaż: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Podaż w obiegu: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.46K $ 14.46K $ 14.46K Historyczne maksimum: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomika John McAIfee (MCAIFEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki John McAIfee (MCAIFEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCAIFEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCAIFEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCAIFEE tokenomikę, poznaj cenę tokena MCAIFEEna żywo! Prognoza ceny MCAIFEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCAIFEE? Nasza strona z prognozami cen MCAIFEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCAIFEE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.