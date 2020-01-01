Poznaj tokenomikę Internet Token (INT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Internet Token (INT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Internet Token (INT) Odkryj kluczowe informacje o Internet Token (INT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Internet Token (INT) The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy. Oficjalna strona internetowa: https://theinternettoken.com/ Tokenomika i analiza cenowa Internet Token (INT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Internet Token (INT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.27M Całkowita podaż: $ 849.60M Podaż w obiegu: $ 380.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.84M Historyczne maksimum: $ 0.096725 Historyczne minimum: $ 0.00149396 Aktualna cena: $ 0.0033442 Tokenomika Internet Token (INT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Internet Token (INT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.