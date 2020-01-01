Tokenomika Internet Token (INT)
Informacje o Internet Token (INT)
The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.
Tokenomika i analiza cenowa Internet Token (INT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Internet Token (INT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Internet Token (INT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Internet Token (INT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów INT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów INT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszINT tokenomikę
Prognoza ceny INT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INT? Nasza strona z prognozami cen INT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.