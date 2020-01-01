Poznaj tokenomikę Inter Stable Token (IST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Inter Stable Token (IST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Inter Stable Token (IST) / Tokenomika / Tokenomika Inter Stable Token (IST) Odkryj kluczowe informacje o Inter Stable Token (IST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Inter Stable Token (IST) Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Oficjalna strona internetowa: https://inter.trade/ Biała księga: https://docs.inter.trade/ Kup IST teraz! Tokenomika i analiza cenowa Inter Stable Token (IST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Inter Stable Token (IST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.41M Całkowita podaż: $ 1.41M Podaż w obiegu: $ 1.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.41M Historyczne maksimum: $ 1.16 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 1.004 Dowiedz się więcej o cenie Inter Stable Token (IST) Tokenomika Inter Stable Token (IST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Inter Stable Token (IST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIST tokenomikę, poznaj cenę tokena ISTna żywo! Prognoza ceny IST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IST? Nasza strona z prognozami cen IST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IST już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.