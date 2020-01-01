Poznaj tokenomikę Ikigai (IKIGAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IKIGAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ikigai (IKIGAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IKIGAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ikigai (IKIGAI) / Tokenomika / Tokenomika Ikigai (IKIGAI) Odkryj kluczowe informacje o Ikigai (IKIGAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ikigai (IKIGAI) It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Oficjalna strona internetowa: https://ikigaionsol.com/ Kup IKIGAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ikigai (IKIGAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ikigai (IKIGAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K Całkowita podaż: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M Podaż w obiegu: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K Historyczne maksimum: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ikigai (IKIGAI) Tokenomika Ikigai (IKIGAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ikigai (IKIGAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IKIGAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IKIGAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIKIGAI tokenomikę, poznaj cenę tokena IKIGAIna żywo! Prognoza ceny IKIGAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IKIGAI? Nasza strona z prognozami cen IKIGAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IKIGAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.