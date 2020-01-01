Poznaj tokenomikę Ignis (IGNIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IGNIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ignis (IGNIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IGNIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ignis (IGNIS) / Tokenomika / Tokenomika Ignis (IGNIS) Odkryj kluczowe informacje o Ignis (IGNIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ignis (IGNIS) Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Oficjalna strona internetowa: https://www.jelurida.com/ignis Biała księga: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Ignis (IGNIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ignis (IGNIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 502.40K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 761.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 660.06K Historyczne maksimum: $ 20.25 Historyczne minimum: $ 0.00005993 Aktualna cena: $ 0.00066006 Tokenomika Ignis (IGNIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ignis (IGNIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IGNIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IGNIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.