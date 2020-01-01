Poznaj tokenomikę Ice Open Network (ICE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ICE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ice Open Network (ICE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ICE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ice Open Network (ICE) / Tokenomika / Tokenomika Ice Open Network (ICE) Odkryj kluczowe informacje o Ice Open Network (ICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ice Open Network (ICE) Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don't have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. Oficjalna strona internetowa: https://ice.io/ Biała księga: https://ice.io/whitepaper Kup ICE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ice Open Network (ICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ice Open Network (ICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.34M $ 34.34M $ 34.34M Całkowita podaż: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Podaż w obiegu: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 106.93M $ 106.93M $ 106.93M Historyczne maksimum: $ 0.01587896 $ 0.01587896 $ 0.01587896 Historyczne minimum: $ 0.0027547 $ 0.0027547 $ 0.0027547 Aktualna cena: $ 0.00505471 $ 0.00505471 $ 0.00505471 Dowiedz się więcej o cenie Ice Open Network (ICE) Tokenomika Ice Open Network (ICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ice Open Network (ICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICE tokenomikę, poznaj cenę tokena ICEna żywo! Prognoza ceny ICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICE? Nasza strona z prognozami cen ICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.