Informacje o Hyperpigmentation ($HYPER) $HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the "dot on the cheek" that marked the viral hyperpigmentation meme. We've taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Oficjalna strona internetowa: https://hyperonsol.com/ Kup $HYPER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hyperpigmentation ($HYPER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperpigmentation ($HYPER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.42M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.42M Historyczne maksimum: $ 0.02977547 Historyczne minimum: $ 0.00199354 Aktualna cena: $ 0.01150023 Dowiedz się więcej o cenie Hyperpigmentation ($HYPER) Tokenomika Hyperpigmentation ($HYPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperpigmentation ($HYPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $HYPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HYPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$HYPER tokenomikę, poznaj cenę tokena $HYPERna żywo! Prognoza ceny $HYPER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HYPER? Nasza strona z prognozami cen $HYPER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $HYPER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.