Tokenomika Husky ($HUSKY)

Odkryj kluczowe informacje o Husky ($HUSKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Husky ($HUSKY)

$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!

Oficjalna strona internetowa:
https://huskycto.com

Tokenomika i analiza cenowa Husky ($HUSKY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Husky ($HUSKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 51.75K
$ 51.75K
Całkowita podaż:
$ 998.86M
$ 998.86M
Podaż w obiegu:
$ 998.86M
$ 998.86M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 51.75K
$ 51.75K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Husky ($HUSKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Husky ($HUSKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów $HUSKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HUSKY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz$HUSKY tokenomikę, poznaj cenę tokena $HUSKYna żywo!

Prognoza ceny $HUSKY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HUSKY? Nasza strona z prognozami cen $HUSKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.