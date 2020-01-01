Poznaj tokenomikę Hummingbot (HBOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HBOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hummingbot (HBOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HBOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Hummingbot (HBOT) Odkryj kluczowe informacje o Hummingbot (HBOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hummingbot (HBOT) The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Oficjalna strona internetowa: https://hummingbot.org Kup HBOT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hummingbot (HBOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hummingbot (HBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 558.43K $ 558.43K $ 558.43K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Historyczne maksimum: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00100937 $ 0.00100937 $ 0.00100937 Dowiedz się więcej o cenie Hummingbot (HBOT) Tokenomika Hummingbot (HBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hummingbot (HBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HBOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHBOT tokenomikę, poznaj cenę tokena HBOTna żywo! Prognoza ceny HBOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HBOT? Nasza strona z prognozami cen HBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HBOT już teraz!