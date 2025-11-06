GiełdaDEX+
Aktualna cena Hive Dollar to 0.911051 USD. Śledź aktualizacje cen HBD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HBD łatwo w MEXC już teraz.

Logo Hive Dollar

Cena Hive Dollar (HBD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HBD do USD:

$0.911051
-9.80%1D
-9.80%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Hive Dollar (HBD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Hive Dollar (HBD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.898774
$ 0.898774$ 0.898774
Minimum 24h
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
Maksimum 24h

$ 0.898774
$ 0.898774$ 0.898774

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 3.97
$ 3.97$ 3.97

$ 0.424305
$ 0.424305$ 0.424305

+1.26%

-9.81%

-7.97%

-7.97%

Aktualna cena Hive Dollar (HBD) wynosi $0.911051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HBD wahał się między $ 0.898774 a $ 1.02, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HBD w historii to $ 3.97, a najniższy to $ 0.424305.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HBD zmieniły się o +1.26% w ciągu ostatniej godziny, o -9.81% w ciągu 24 godzin i o -7.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hive Dollar (HBD)

$ 31.67M
$ 31.67M$ 31.67M

--
----

$ 31.67M
$ 31.67M$ 31.67M

34.74M
34.74M 34.74M

34,743,917.179
34,743,917.179 34,743,917.179

Obecna kapitalizacja rynkowa Hive Dollar wynosi $ 31.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HBD w obiegu wynosi 34.74M, przy całkowitej podaży 34743917.179. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.67M.

Historia ceny Hive Dollar (HBD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hive Dollar do USD wyniosła $ -0.099201277504638.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hive Dollar do USD wyniosła $ -0.0776498788.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hive Dollar do USD wyniosła $ -0.0725925436.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hive Dollar do USD wyniosła $ -0.0963905319032823.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.099201277504638-9.81%
30 Dni$ -0.0776498788-8.52%
60 dni$ -0.0725925436-7.96%
90 dni$ -0.0963905319032823-9.56%

Co to jest Hive Dollar (HBD)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Hive Dollar (HBD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Hive Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość Hive Dollar (HBD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hive Dollar (HBD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hive Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hive Dollar!

HBD na lokalne waluty

Tokenomika Hive Dollar (HBD)

Zrozumienie tokenomiki Hive Dollar (HBD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HBDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hive Dollar (HBD)

Jaka jest dziś wartość Hive Dollar (HBD)?
Aktualna cena HBD w USD wynosi 0.911051USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HBD do USD?
Aktualna cena HBD w USD wynosi $ 0.911051. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hive Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla HBD wynosi $ 31.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HBD w obiegu?
W obiegu HBD znajduje się 34.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HBD?
HBD osiąga ATH w wysokości 3.97 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HBD?
HBD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.424305 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HBD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HBD wynosi -- USD.
Czy w tym roku HBD pójdzie wyżej?
HBD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HBD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

