Informacje o cenie Hive Dollar (HBD) (USD)

Aktualna cena Hive Dollar (HBD) wynosi $0.911051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HBD wahał się między $ 0.898774 a $ 1.02, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HBD w historii to $ 3.97, a najniższy to $ 0.424305.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HBD zmieniły się o +1.26% w ciągu ostatniej godziny, o -9.81% w ciągu 24 godzin i o -7.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hive Dollar (HBD)

Obecna kapitalizacja rynkowa Hive Dollar wynosi $ 31.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HBD w obiegu wynosi 34.74M, przy całkowitej podaży 34743917.179. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.67M.