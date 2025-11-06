Co to jest Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Prognoza ceny Anoma (w USD)

Jaka będzie wartość Anoma (XAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Anoma (XAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Anoma.

Sprawdź teraz prognozę ceny Anoma!

Tokenomika Anoma (XAN)

Zrozumienie tokenomiki Anoma (XAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XANjuż teraz!

Zasoby Anoma

Aby lepiej zrozumieć Anoma, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Ważne aktualizacje branżowe Anoma (XAN)

