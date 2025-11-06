GiełdaDEX+
Aktualna cena Anoma to 0.02732 USD. Śledź aktualizacje cen XAN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XAN łatwo w MEXC już teraz.

Cena Anoma(XAN)

Aktualna cena 1 XAN do USD:

$0.02735
-8.22%1D
USD
Anoma (XAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Anoma (XAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02698
Minimum 24h
$ 0.03101
Maksimum 24h

$ 0.02698
$ 0.03101
$ 0.2551582195617884
$ 0.02529599016007131
-0.77%

-8.21%

-26.92%

-26.92%

Aktualna cena Anoma (XAN) wynosi $ 0.02732. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XAN wahał się między $ 0.02698 a $ 0.03101, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XAN w historii to $ 0.2551582195617884, a najniższy to $ 0.02529599016007131.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XAN zmieniły się o -0.77% w ciągu ostatniej godziny, o -8.21% w ciągu 24 godzin i o -26.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anoma (XAN)

No.373

$ 68.30M
$ 128.19K
$ 273.20M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%

0.01%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Anoma wynosi $ 68.30M, przy $ 128.19K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XAN w obiegu wynosi 2.50B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 273.20M.

Historia ceny Anoma (XAN) – USD

Śledź zmiany ceny Anoma dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0024495-8.21%
30 Dni$ -0.07318-72.82%
60 dni$ -0.02268-45.36%
90 dni$ -0.02268-45.36%
Dzisiejsza zmiana ceny Anoma

DziśXAN odnotował zmianę $ -0.0024495 (-8.21%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Anoma

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.07318 (-72.82%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Anoma

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XAN o $ -0.02268(-45.36%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Anoma

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02268 (-45.36%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Anoma (XAN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Anoma.

Co to jest Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Anoma. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XAN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Anoma na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Anoma będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Anoma (w USD)

Jaka będzie wartość Anoma (XAN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Anoma (XAN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Anoma.

Sprawdź teraz prognozę ceny Anoma!

Tokenomika Anoma (XAN)

Zrozumienie tokenomiki Anoma (XAN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XANjuż teraz!

Jak kupić Anoma (XAN)

Szukasz jak kupić Anoma? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Anoma na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XAN na lokalne waluty

1 Anoma(XAN) do VND
718.9258
1 Anoma(XAN) do AUD
A$0.0417996
1 Anoma(XAN) do GBP
0.0207632
1 Anoma(XAN) do EUR
0.0234952
1 Anoma(XAN) do USD
$0.02732
1 Anoma(XAN) do MYR
RM0.1141976
1 Anoma(XAN) do TRY
1.150172
1 Anoma(XAN) do JPY
¥4.17996
1 Anoma(XAN) do ARS
ARS$39.6514284
1 Anoma(XAN) do RUB
2.2222088
1 Anoma(XAN) do INR
2.4213716
1 Anoma(XAN) do IDR
Rp455.3331512
1 Anoma(XAN) do PHP
1.607782
1 Anoma(XAN) do EGP
￡E.1.2952412
1 Anoma(XAN) do BRL
R$0.1464352
1 Anoma(XAN) do CAD
C$0.0385212
1 Anoma(XAN) do BDT
3.3292152
1 Anoma(XAN) do NGN
39.42276
1 Anoma(XAN) do COP
$105.076818
1 Anoma(XAN) do ZAR
R.0.4750948
1 Anoma(XAN) do UAH
1.1490792
1 Anoma(XAN) do TZS
T.Sh.67.12524
1 Anoma(XAN) do VES
Bs6.09236
1 Anoma(XAN) do CLP
$25.79008
1 Anoma(XAN) do PKR
Rs7.7217248
1 Anoma(XAN) do KZT
14.3487372
1 Anoma(XAN) do THB
฿0.886534
1 Anoma(XAN) do TWD
NT$0.8452808
1 Anoma(XAN) do AED
د.إ0.1002644
1 Anoma(XAN) do CHF
Fr0.021856
1 Anoma(XAN) do HKD
HK$0.2122764
1 Anoma(XAN) do AMD
֏10.451266
1 Anoma(XAN) do MAD
.د.م0.2543492
1 Anoma(XAN) do MXN
$0.508152
1 Anoma(XAN) do SAR
ريال0.10245
1 Anoma(XAN) do ETB
Br4.1887024
1 Anoma(XAN) do KES
KSh3.5308368
1 Anoma(XAN) do JOD
د.أ0.01936988
1 Anoma(XAN) do PLN
0.1008108
1 Anoma(XAN) do RON
лв0.1204812
1 Anoma(XAN) do SEK
kr0.260906
1 Anoma(XAN) do BGN
лв0.046444
1 Anoma(XAN) do HUF
Ft9.1860768
1 Anoma(XAN) do CZK
0.5786376
1 Anoma(XAN) do KWD
د.ك0.00838724
1 Anoma(XAN) do ILS
0.08879
1 Anoma(XAN) do BOB
Bs0.188508
1 Anoma(XAN) do AZN
0.046444
1 Anoma(XAN) do TJS
SM0.25271
1 Anoma(XAN) do GEL
0.0740372
1 Anoma(XAN) do AOA
Kz25.01829
1 Anoma(XAN) do BHD
.د.ب0.01027232
1 Anoma(XAN) do BMD
$0.02732
1 Anoma(XAN) do DKK
kr0.1770336
1 Anoma(XAN) do HNL
L0.7201552
1 Anoma(XAN) do MUR
1.2572664
1 Anoma(XAN) do NAD
$0.475368
1 Anoma(XAN) do NOK
kr0.278664
1 Anoma(XAN) do NZD
$0.0480832
1 Anoma(XAN) do PAB
B/.0.02732
1 Anoma(XAN) do PGK
K0.11611
1 Anoma(XAN) do QAR
ر.ق0.0994448
1 Anoma(XAN) do RSD
дин.2.7833616
1 Anoma(XAN) do UZS
soʻm325.2380432
1 Anoma(XAN) do ALL
L2.2959728
1 Anoma(XAN) do ANG
ƒ0.0489028
1 Anoma(XAN) do AWG
ƒ0.049176
1 Anoma(XAN) do BBD
$0.05464
1 Anoma(XAN) do BAM
KM0.046444
1 Anoma(XAN) do BIF
Fr80.56668
1 Anoma(XAN) do BND
$0.035516
1 Anoma(XAN) do BSD
$0.02732
1 Anoma(XAN) do JMD
$4.397154
1 Anoma(XAN) do KHR
109.7187592
1 Anoma(XAN) do KMF
Fr11.63832
1 Anoma(XAN) do LAK
593.9130316
1 Anoma(XAN) do LKR
රු8.3213988
1 Anoma(XAN) do MDL
L0.465806
1 Anoma(XAN) do MGA
Ar123.06294
1 Anoma(XAN) do MOP
P0.21856
1 Anoma(XAN) do MVR
0.420728
1 Anoma(XAN) do MWK
MK47.4305252
1 Anoma(XAN) do MZN
MT1.747114
1 Anoma(XAN) do NPR
रु3.8778008
1 Anoma(XAN) do PYG
193.75344
1 Anoma(XAN) do RWF
Fr39.69596
1 Anoma(XAN) do SBD
$0.2245704
1 Anoma(XAN) do SCR
0.3745572
1 Anoma(XAN) do SRD
$1.053186
1 Anoma(XAN) do SVC
$0.2387768
1 Anoma(XAN) do SZL
L0.4770072
1 Anoma(XAN) do TMT
m0.09562
1 Anoma(XAN) do TND
د.ت0.08094916
1 Anoma(XAN) do TTD
$0.1849564
1 Anoma(XAN) do UGX
Sh95.51072
1 Anoma(XAN) do XAF
Fr15.5724
1 Anoma(XAN) do XCD
$0.073764
1 Anoma(XAN) do XOF
Fr15.5724
1 Anoma(XAN) do XPF
Fr2.81396
1 Anoma(XAN) do BWP
P0.3685468
1 Anoma(XAN) do BZD
$0.0549132
1 Anoma(XAN) do CVE
$2.6257252
1 Anoma(XAN) do DJF
Fr4.83564
1 Anoma(XAN) do DOP
$1.7533976
1 Anoma(XAN) do DZD
د.ج3.5726364
1 Anoma(XAN) do FJD
$0.0622896
1 Anoma(XAN) do GNF
Fr237.5474
1 Anoma(XAN) do GTQ
Q0.2092712
1 Anoma(XAN) do GYD
$5.7142512
1 Anoma(XAN) do ISK
kr3.46964

Zasoby Anoma

Aby lepiej zrozumieć Anoma, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Anoma
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Anoma

Jaka jest dziś wartość Anoma (XAN)?
Aktualna cena XAN w USD wynosi 0.02732USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XAN do USD?
Aktualna cena XAN w USD wynosi $ 0.02732. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Anoma?
Kapitalizacja rynkowa dla XAN wynosi $ 68.30M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XAN w obiegu?
W obiegu XAN znajduje się 2.50B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XAN?
XAN osiąga ATH w wysokości 0.2551582195617884 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XAN?
XAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02529599016007131 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XAN wynosi $ 128.19K USD.
Czy w tym roku XAN pójdzie wyżej?
XAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:29 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

