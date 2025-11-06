Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hive Dollar na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HBD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hive Dollar % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Hive Dollar na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hive Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.938568. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hive Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.985496. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HBD na 2027 rok wyniesie $ 1.0347 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HBD na 2028 rok wyniesie $ 1.0865 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HBD w 2029 roku wyniesie $ 1.1408 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HBD w 2030 roku wyniesie $ 1.1978 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hive Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.9512. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hive Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.1783. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.938568 0.00%

2026 $ 0.985496 5.00%

2027 $ 1.0347 10.25%

2028 $ 1.0865 15.76%

2029 $ 1.1408 21.55%

2030 $ 1.1978 27.63%

2031 $ 1.2577 34.01%

2032 $ 1.3206 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.3866 47.75%

2034 $ 1.4560 55.13%

2035 $ 1.5288 62.89%

2036 $ 1.6052 71.03%

2037 $ 1.6855 79.59%

2038 $ 1.7698 88.56%

2039 $ 1.8583 97.99%

2040 $ 1.9512 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hive Dollar na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.938568 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.938696 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.939467 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.942425 0.41% Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na dziś Przewidywana cena dla HBD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.938568 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hive Dollar (HBD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HBD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.938696 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hive Dollar (HBD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HBD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.939467 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hive Dollar (HBD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HBD wynosi $0.942425 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hive Dollar Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 32.61M$ 32.61M $ 32.61M Podaż w obiegu 34.74M 34.74M 34.74M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HBD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HBD ma podaż w obiegu wynoszącą 34.74M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 32.61M. Zobacz na żywo cenę HBD

Historyczna cena Hive Dollar Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hive Dollar, cena Hive Dollar wynosi 0.938568USD. Podaż w obiegu Hive Dollar (HBD) wynosi 34.74M HBD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $32,610,128 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.32% $ -0.012574 $ 1.02 $ 0.898763

7 D -1.77% $ -0.016664 $ 1.0160 $ 0.899822

30 Dni -4.83% $ -0.045339 $ 1.0160 $ 0.899822 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hive Dollar zanotował zmianę ceny o $-0.012574 , co stanowi -1.32% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hive Dollar osiągnął maksimum na poziomie $1.0160 i minimum na poziomie $0.899822 . Zanotowano zmianę ceny o -1.77% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HBD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hive Dollar o -4.83% , co odpowiada około $-0.045339 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HBD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hive Dollar (HBD)? Moduł predykcji ceny Hive Dollar to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HBD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hive Dollar na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HBD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hive Dollar. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HBD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HBD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hive Dollar.

Dlaczego prognoaza ceny HBD jest ważna?

Prognozy cen HBD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HBD? Według Twoich prognoz HBD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HBD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Hive Dollar (HBD), przewidywana cena HBD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HBD w 2026 roku? Cena 1 Hive Dollar (HBD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HBD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HBD w 2027 roku? Hive Dollar (HBD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HBD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HBD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hive Dollar (HBD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HBD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hive Dollar (HBD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HBD w 2030 roku? Cena 1 Hive Dollar (HBD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz HBD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HBD na 2040 rok? Hive Dollar (HBD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HBD do 2040 roku.