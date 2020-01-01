Poznaj tokenomikę Hercules Token (TORCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TORCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hercules Token (TORCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TORCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hercules Token (TORCH) / Tokenomika / Tokenomika Hercules Token (TORCH) Odkryj kluczowe informacje o Hercules Token (TORCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hercules Token (TORCH) Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity. Oficjalna strona internetowa: https://www.hercules.exchange/ Kup TORCH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hercules Token (TORCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hercules Token (TORCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 361.31K Całkowita podaż: $ 8.75M Podaż w obiegu: $ 3.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 947.96K Historyczne maksimum: $ 2.41 Historyczne minimum: $ 0.105824 Aktualna cena: $ 0.108482 Dowiedz się więcej o cenie Hercules Token (TORCH) Tokenomika Hercules Token (TORCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hercules Token (TORCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TORCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TORCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTORCH tokenomikę, poznaj cenę tokena TORCHna żywo! Prognoza ceny TORCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TORCH? Nasza strona z prognozami cen TORCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TORCH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.