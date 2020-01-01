Poznaj tokenomikę Helder (HLDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HLDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Helder (HLDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HLDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Helder (HLDR) / Tokenomika / Tokenomika Helder (HLDR) Odkryj kluczowe informacje o Helder (HLDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Helder (HLDR) Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://www.helder.world/ Biała księga: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Kup HLDR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Helder (HLDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Helder (HLDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 109.25M $ 109.25M $ 109.25M Całkowita podaż: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M Podaż w obiegu: $ 412.14M $ 412.14M $ 412.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 109.25M $ 109.25M $ 109.25M Historyczne maksimum: $ 0.279307 $ 0.279307 $ 0.279307 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.265078 $ 0.265078 $ 0.265078 Dowiedz się więcej o cenie Helder (HLDR) Tokenomika Helder (HLDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Helder (HLDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HLDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HLDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHLDR tokenomikę, poznaj cenę tokena HLDRna żywo! Prognoza ceny HLDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HLDR? Nasza strona z prognozami cen HLDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HLDR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.