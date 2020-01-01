Poznaj tokenomikę Hatch (HATCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HATCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hatch (HATCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HATCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hatch (HATCH) / Tokenomika / Tokenomika Hatch (HATCH) Odkryj kluczowe informacje o Hatch (HATCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hatch (HATCH) $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. Oficjalna strona internetowa: https://hatchkings.revolvinggames.com Kup HATCH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hatch (HATCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hatch (HATCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Historyczne maksimum: $ 0.13185 $ 0.13185 $ 0.13185 Historyczne minimum: $ 0.00785938 $ 0.00785938 $ 0.00785938 Aktualna cena: $ 0.00799184 $ 0.00799184 $ 0.00799184 Dowiedz się więcej o cenie Hatch (HATCH) Tokenomika Hatch (HATCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hatch (HATCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HATCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HATCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHATCH tokenomikę, poznaj cenę tokena HATCHna żywo! Prognoza ceny HATCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HATCH? Nasza strona z prognozami cen HATCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HATCH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.