Giełda MEXC / Cena krypto / gSNAKE (GSNAKE) / Tokenomika / Tokenomika gSNAKE (GSNAKE) Odkryj kluczowe informacje o gSNAKE (GSNAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o gSNAKE (GSNAKE) Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Oficjalna strona internetowa: https://snake.finance Biała księga: https://docs.snake.finance Kup GSNAKE teraz! Tokenomika i analiza cenowa gSNAKE (GSNAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla gSNAKE (GSNAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 156.96K Całkowita podaż: $ 62.21K Podaż w obiegu: $ 18.93K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 515.85K Historyczne maksimum: $ 802.46 Historyczne minimum: $ 8.48 Aktualna cena: $ 8.29 Dowiedz się więcej o cenie gSNAKE (GSNAKE) Tokenomika gSNAKE (GSNAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki gSNAKE (GSNAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GSNAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSNAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGSNAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena GSNAKEna żywo! Prognoza ceny GSNAKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GSNAKE? Nasza strona z prognozami cen GSNAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GSNAKE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.