Tokenomika gSNAKE (GSNAKE)

Tokenomika gSNAKE (GSNAKE)

Odkryj kluczowe informacje o gSNAKE (GSNAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o gSNAKE (GSNAKE)

Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution.

The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development

Oficjalna strona internetowa:
https://snake.finance
Biała księga:
https://docs.snake.finance

Tokenomika i analiza cenowa gSNAKE (GSNAKE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla gSNAKE (GSNAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 156.96K
$ 156.96K$ 156.96K
Całkowita podaż:
$ 62.21K
$ 62.21K$ 62.21K
Podaż w obiegu:
$ 18.93K
$ 18.93K$ 18.93K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 515.85K
$ 515.85K$ 515.85K
Historyczne maksimum:
$ 802.46
$ 802.46$ 802.46
Historyczne minimum:
$ 8.48
$ 8.48$ 8.48
Aktualna cena:
$ 8.29
$ 8.29$ 8.29

Tokenomika gSNAKE (GSNAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki gSNAKE (GSNAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GSNAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GSNAKE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGSNAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena GSNAKEna żywo!

Prognoza ceny GSNAKE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GSNAKE? Nasza strona z prognozami cen GSNAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.