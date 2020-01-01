Poznaj tokenomikę Grassito (GRASSITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRASSITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Grassito (GRASSITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRASSITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Grassito (GRASSITO) The Grass is Always Greener 🌱 The Grass is Always Greener 🌱 Oficjalna strona internetowa: https://grassito.netlify.app/ Tokenomika i analiza cenowa Grassito (GRASSITO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grassito (GRASSITO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 129.40K $ 129.40K $ 129.40K Całkowita podaż: $ 415.21B $ 415.21B $ 415.21B Podaż w obiegu: $ 415.21B $ 415.21B $ 415.21B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 129.40K $ 129.40K $ 129.40K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Grassito (GRASSITO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Grassito (GRASSITO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRASSITO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRASSITO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.