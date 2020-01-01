Poznaj tokenomikę Gotti Token (GOTTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOTTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gotti Token (GOTTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOTTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gotti Token (GOTTI) / Tokenomika / Tokenomika Gotti Token (GOTTI) Odkryj kluczowe informacje o Gotti Token (GOTTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gotti Token (GOTTI) Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain. Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://gottitoken.io/ Kup GOTTI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gotti Token (GOTTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gotti Token (GOTTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Całkowita podaż: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Podaż w obiegu: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Historyczne maksimum: $ 4,141.09 $ 4,141.09 $ 4,141.09 Historyczne minimum: $ 21.49 $ 21.49 $ 21.49 Aktualna cena: $ 22.54 $ 22.54 $ 22.54 Dowiedz się więcej o cenie Gotti Token (GOTTI) Tokenomika Gotti Token (GOTTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gotti Token (GOTTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOTTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOTTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOTTI tokenomikę, poznaj cenę tokena GOTTIna żywo! Prognoza ceny GOTTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOTTI? Nasza strona z prognozami cen GOTTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOTTI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.