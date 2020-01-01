Poznaj tokenomikę Gooner (GOONER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOONER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gooner (GOONER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOONER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gooner (GOONER) / Tokenomika / Tokenomika Gooner (GOONER) Odkryj kluczowe informacje o Gooner (GOONER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gooner (GOONER) Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check. Oficjalna strona internetowa: https://linktr.ee/thegooner Kup GOONER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gooner (GOONER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gooner (GOONER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.11K $ 38.11K $ 38.11K Całkowita podaż: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Podaż w obiegu: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.11K $ 38.11K $ 38.11K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Gooner (GOONER) Tokenomika Gooner (GOONER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gooner (GOONER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOONER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOONER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOONER tokenomikę, poznaj cenę tokena GOONERna żywo! Prognoza ceny GOONER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOONER? Nasza strona z prognozami cen GOONER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOONER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.