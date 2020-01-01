Tokenomika GOOFY (GOOFY)
Informacje o GOOFY (GOOFY)
our vision is to provide everyone with equal opportunities to participate in the encrypted world. Our mission is to create a solid ecosystem that can stand the test of time.
GOOFY DOGE: Holders of GOOFY DOGE will have the opportunity to participate in their own ecosystem. This includes making decisions related to the token economy, partnerships, development priorities, etc. We have established this mechanism to standardise the governance process and ensure transparency and fairness.
Tokenomika i analiza cenowa GOOFY (GOOFY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOOFY (GOOFY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika GOOFY (GOOFY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki GOOFY (GOOFY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GOOFY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOOFY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGOOFY tokenomikę, poznaj cenę tokena GOOFYna żywo!
