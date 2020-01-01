Poznaj tokenomikę GOOFY (GOOFY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOOFY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GOOFY (GOOFY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GOOFY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika GOOFY (GOOFY) Odkryj kluczowe informacje o GOOFY (GOOFY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o GOOFY (GOOFY) our vision is to provide everyone with equal opportunities to participate in the encrypted world. Our mission is to create a solid ecosystem that can stand the test of time. GOOFY DOGE: Holders of GOOFY DOGE will have the opportunity to participate in their own ecosystem. This includes making decisions related to the token economy, partnerships, development priorities, etc. We have established this mechanism to standardise the governance process and ensure transparency and fairness. Oficjalna strona internetowa: http://www.goofydoge.live/ Tokenomika i analiza cenowa GOOFY (GOOFY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOOFY (GOOFY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.51K Całkowita podaż: $ 699.97M Podaż w obiegu: $ 699.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.51K Historyczne maksimum: $ 0.01106603 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie GOOFY (GOOFY) Tokenomika GOOFY (GOOFY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOOFY (GOOFY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOOFY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOOFY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOOFY tokenomikę, poznaj cenę tokena GOOFYna żywo! Prognoza ceny GOOFY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOOFY? Nasza strona z prognozami cen GOOFY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOOFY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.