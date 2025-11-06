Informacje o cenie Gomble (GM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00732839 $ 0.00732839 $ 0.00732839 Minimum 24h $ 0.00755018 $ 0.00755018 $ 0.00755018 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00732839$ 0.00732839 $ 0.00732839 Maksimum 24h $ 0.00755018$ 0.00755018 $ 0.00755018 Historyczne maksimum $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Najniższa cena $ 0.00706979$ 0.00706979 $ 0.00706979 Zmiana ceny (1H) +0.72% Zmiana ceny (1D) +0.62% Zmiana ceny (7D) -34.03% Zmiana ceny (7D) -34.03%

Aktualna cena Gomble (GM) wynosi $0.00754995. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GM wahał się między $ 0.00732839 a $ 0.00755018, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GM w historii to $ 0.06274, a najniższy to $ 0.00706979.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GM zmieniły się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny, o +0.62% w ciągu 24 godzin i o -34.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gomble (GM)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Podaż w obiegu 276.03M 276.03M 276.03M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gomble wynosi $ 2.08M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GM w obiegu wynosi 276.03M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.55M.