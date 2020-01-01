Poznaj tokenomikę GNME MINING GAME (GNME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GNME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GNME MINING GAME (GNME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GNME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o GNME MINING GAME (GNME) GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Oficjalna strona internetowa: https://www.gnmemining.com/ Biała księga: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Kapitalizacja rynkowa: $ 148.70K $ 148.70K $ 148.70K Całkowita podaż: $ 17.58M $ 17.58M $ 17.58M Podaż w obiegu: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 373.51K $ 373.51K $ 373.51K Historyczne maksimum: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Historyczne minimum: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Aktualna cena: $ 0.02124262 $ 0.02124262 $ 0.02124262 Dowiedz się więcej o cenie GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika GNME MINING GAME (GNME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GNME MINING GAME (GNME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GNME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GNME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGNME tokenomikę, poznaj cenę tokena GNMEna żywo! Prognoza ceny GNME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GNME? Nasza strona z prognozami cen GNME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GNME już teraz! 