Giełda MEXC / Cena krypto / Glo Dollar (USDGLO) / Tokenomika / Tokenomika Glo Dollar (USDGLO) Odkryj kluczowe informacje o Glo Dollar (USDGLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Glo Dollar (USDGLO) Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. Oficjalna strona internetowa: https://www.glodollar.org/ Kup USDGLO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Glo Dollar (USDGLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Glo Dollar (USDGLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Całkowita podaż: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Podaż w obiegu: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Historyczne maksimum: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Historyczne minimum: $ 0.904862 $ 0.904862 $ 0.904862 Aktualna cena: $ 0.99783 $ 0.99783 $ 0.99783 Dowiedz się więcej o cenie Glo Dollar (USDGLO) Tokenomika Glo Dollar (USDGLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Glo Dollar (USDGLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDGLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDGLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDGLO tokenomikę, poznaj cenę tokena USDGLOna żywo! Prognoza ceny USDGLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDGLO? Nasza strona z prognozami cen USDGLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDGLO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.