Giełda MEXC / Cena krypto / GHO (GHO) / Tokenomika / Tokenomika GHO (GHO) Odkryj kluczowe informacje o GHO (GHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GHO (GHO) Oficjalna strona internetowa: https://gho.xyz/ Biała księga: https://github.com/aave/gho-core/blob/main/techpaper/GHO_Technical_Paper.pdf Kup GHO teraz! Tokenomika i analiza cenowa GHO (GHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GHO (GHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 352.52M $ 352.52M $ 352.52M Całkowita podaż: $ 352.78M $ 352.78M $ 352.78M Podaż w obiegu: $ 352.78M $ 352.78M $ 352.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 352.52M $ 352.52M $ 352.52M Historyczne maksimum: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Historyczne minimum: $ 0.917065 $ 0.917065 $ 0.917065 Aktualna cena: $ 0.999071 $ 0.999071 $ 0.999071 Dowiedz się więcej o cenie GHO (GHO) Tokenomika GHO (GHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GHO (GHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGHO tokenomikę, poznaj cenę tokena GHOna żywo! Prognoza ceny GHO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GHO? Nasza strona z prognozami cen GHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GHO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.