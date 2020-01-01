Poznaj tokenomikę Geyser (GYSR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GYSR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Geyser (GYSR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GYSR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Geyser (GYSR) / Tokenomika / Tokenomika Geyser (GYSR) Odkryj kluczowe informacje o Geyser (GYSR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Geyser (GYSR) What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor. What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor. Oficjalna strona internetowa: https://gysr.io Kup GYSR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Geyser (GYSR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Geyser (GYSR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 387.30K $ 387.30K $ 387.30K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 398.02K $ 398.02K $ 398.02K Historyczne maksimum: $ 3,136.29 $ 3,136.29 $ 3,136.29 Historyczne minimum: $ 0.01730428 $ 0.01730428 $ 0.01730428 Aktualna cena: $ 0.0398021 $ 0.0398021 $ 0.0398021 Dowiedz się więcej o cenie Geyser (GYSR) Tokenomika Geyser (GYSR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Geyser (GYSR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GYSR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GYSR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGYSR tokenomikę, poznaj cenę tokena GYSRna żywo! Prognoza ceny GYSR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GYSR? Nasza strona z prognozami cen GYSR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GYSR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.