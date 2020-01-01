Poznaj tokenomikę gemxbt (GEMXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GEMXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę gemxbt (GEMXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GEMXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika gemxbt (GEMXBT)

Informacje o gemxbt (GEMXBT)

gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets' potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt's core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.

Oficjalna strona internetowa: https://www.gemxbt.ai/

Tokenomika i analiza cenowa gemxbt (GEMXBT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla gemxbt (GEMXBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 65.25K
Całkowita podaż: $ 949.93M
Podaż w obiegu: $ 949.93M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.25K
Historyczne maksimum: $ 0.01046887
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika gemxbt (GEMXBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki gemxbt (GEMXBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GEMXBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GEMXBT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.