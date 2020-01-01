Poznaj tokenomikę Geko Base (GEKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GEKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Geko Base (GEKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GEKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Geko Base (GEKO) Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Oficjalna strona internetowa: https://gekobase.com/ Kup GEKO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Geko Base (GEKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Geko Base (GEKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 159.26K $ 159.26K $ 159.26K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 159.26K $ 159.26K $ 159.26K Historyczne maksimum: $ 0.0070819 $ 0.0070819 $ 0.0070819 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015926 $ 0.00015926 $ 0.00015926 Dowiedz się więcej o cenie Geko Base (GEKO) Tokenomika Geko Base (GEKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Geko Base (GEKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GEKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GEKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGEKO tokenomikę, poznaj cenę tokena GEKOna żywo! Prognoza ceny GEKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GEKO? Nasza strona z prognozami cen GEKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GEKO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.