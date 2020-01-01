Poznaj tokenomikę GEEQ (GEEQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GEEQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GEEQ (GEEQ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GEEQ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GEEQ (GEEQ) / Tokenomika / Tokenomika GEEQ (GEEQ) Odkryj kluczowe informacje o GEEQ (GEEQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GEEQ (GEEQ) Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use. Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use. Oficjalna strona internetowa: https://geeq.io Kup GEEQ teraz! Tokenomika i analiza cenowa GEEQ (GEEQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GEEQ (GEEQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 54.50M $ 54.50M $ 54.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Historyczne maksimum: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Historyczne minimum: $ 0.01944238 $ 0.01944238 $ 0.01944238 Aktualna cena: $ 0.02475608 $ 0.02475608 $ 0.02475608 Dowiedz się więcej o cenie GEEQ (GEEQ) Tokenomika GEEQ (GEEQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GEEQ (GEEQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GEEQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GEEQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGEEQ tokenomikę, poznaj cenę tokena GEEQna żywo! Prognoza ceny GEEQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GEEQ? Nasza strona z prognozami cen GEEQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GEEQ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.