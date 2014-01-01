Poznaj tokenomikę Gameflip (FLP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gameflip (FLP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gameflip (FLP) / Tokenomika / Tokenomika Gameflip (FLP)

Odkryj kluczowe informacje o Gameflip (FLP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Gameflip (FLP)

The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.

Oficjalna strona internetowa: https://fliptoken.gameflip.com/
Biała księga: https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Gameflip (FLP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gameflip (FLP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 429.27K
Całkowita podaż: $ 100.00M
Podaż w obiegu: $ 56.40M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 761.11K
Historyczne maksimum: $ 0.268295
Historyczne minimum: $ 0.00103957
Aktualna cena: $ 0.00761111

Tokenomika Gameflip (FLP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Gameflip (FLP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.