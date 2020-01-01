Poznaj tokenomikę Galaxia (GXA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GXA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Galaxia (GXA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GXA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Galaxia (GXA) / Tokenomika / Tokenomika Galaxia (GXA) Odkryj kluczowe informacje o Galaxia (GXA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Galaxia (GXA) GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Oficjalna strona internetowa: http://www.galaxiacoin.io/ Biała księga: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf Tokenomika i analiza cenowa Galaxia (GXA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Galaxia (GXA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Całkowita podaż: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Podaż w obiegu: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.31M $ 15.31M $ 15.31M Historyczne maksimum: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 Historyczne minimum: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Aktualna cena: $ 0.00200885 $ 0.00200885 $ 0.00200885 Dowiedz się więcej o cenie Galaxia (GXA) Tokenomika Galaxia (GXA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Galaxia (GXA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GXA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GXA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGXA tokenomikę, poznaj cenę tokena GXAna żywo! Prognoza ceny GXA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GXA? Nasza strona z prognozami cen GXA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GXA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.