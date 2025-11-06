GiełdaDEX+
Aktualna cena FUSIO to 0.0014294 USD. Śledź aktualizacje cen FUSIO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FUSIO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FUSIO

Informacje o cenie FUSIO

Czym jest FUSIO

Biała księga FUSIO

Oficjalna strona internetowa FUSIO

Tokenomika FUSIO

Prognoza cen FUSIO

Cena FUSIO (FUSIO)

Aktualna cena 1 FUSIO do USD:

$0.0014294
$0.0014294
-21.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
FUSIO (FUSIO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:27:57 (UTC+8)

Informacje o cenie FUSIO (FUSIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00137373
$ 0.00137373
Minimum 24h
$ 0.00182002
$ 0.00182002
Maksimum 24h

$ 0.00137373
$ 0.00137373

$ 0.00182002
$ 0.00182002

$ 0.00609484
$ 0.00609484

$ 0.00137373
$ 0.00137373

-0.00%

-21.36%

-20.33%

-20.33%

Aktualna cena FUSIO (FUSIO) wynosi $0.0014294. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUSIO wahał się między $ 0.00137373 a $ 0.00182002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUSIO w historii to $ 0.00609484, a najniższy to $ 0.00137373.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUSIO zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -21.36% w ciągu 24 godzin i o -20.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUSIO (FUSIO)

$ 287.45K
$ 287.45K

--
--

$ 1.43M
$ 1.43M

201.10M
201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FUSIO wynosi $ 287.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUSIO w obiegu wynosi 201.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.43M.

Historia ceny FUSIO (FUSIO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.000388328195451839.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.0006185455.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.0010051187.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.003703524815186828.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000388328195451839-21.36%
30 Dni$ -0.0006185455-43.27%
60 dni$ -0.0010051187-70.31%
90 dni$ -0.003703524815186828-72.15%

Co to jest FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FUSIO (w USD)

Jaka będzie wartość FUSIO (FUSIO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FUSIO (FUSIO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FUSIO.

Sprawdź teraz prognozę ceny FUSIO!

FUSIO na lokalne waluty

Tokenomika FUSIO (FUSIO)

Zrozumienie tokenomiki FUSIO (FUSIO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FUSIOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FUSIO (FUSIO)

Jaka jest dziś wartość FUSIO (FUSIO)?
Aktualna cena FUSIO w USD wynosi 0.0014294USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FUSIO do USD?
Aktualna cena FUSIO w USD wynosi $ 0.0014294. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FUSIO?
Kapitalizacja rynkowa dla FUSIO wynosi $ 287.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FUSIO w obiegu?
W obiegu FUSIO znajduje się 201.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FUSIO?
FUSIO osiąga ATH w wysokości 0.00609484 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FUSIO?
FUSIO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00137373 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FUSIO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FUSIO wynosi -- USD.
Czy w tym roku FUSIO pójdzie wyżej?
FUSIO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FUSIO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:27:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,691.90

$3,440.27

$162.35

$0.9999

$1,477.94

$103,691.90

$3,440.27

$2.3619

$162.35

$1.1356

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03582

$0.00403

$0.000010866

$0.2249

$0.0000000617

$1.4553

$0.01834

