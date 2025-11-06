Cena FUSIO (FUSIO)
-0.00%
-21.36%
-20.33%
-20.33%
Aktualna cena FUSIO (FUSIO) wynosi $0.0014294. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUSIO wahał się między $ 0.00137373 a $ 0.00182002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUSIO w historii to $ 0.00609484, a najniższy to $ 0.00137373.
Pod względem krótkoterminowych wyniki FUSIO zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -21.36% w ciągu 24 godzin i o -20.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa FUSIO wynosi $ 287.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUSIO w obiegu wynosi 201.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.43M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.000388328195451839.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.0006185455.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.0010051187.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FUSIO do USD wyniosła $ -0.003703524815186828.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000388328195451839
|-21.36%
|30 Dni
|$ -0.0006185455
|-43.27%
|60 dni
|$ -0.0010051187
|-70.31%
|90 dni
|$ -0.003703524815186828
|-72.15%
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
Zrozumienie tokenomiki FUSIO (FUSIO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FUSIOjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
