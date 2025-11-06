Informacje o cenie FUSIO (FUSIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00137373 $ 0.00137373 $ 0.00137373 Minimum 24h $ 0.00182002 $ 0.00182002 $ 0.00182002 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00137373$ 0.00137373 $ 0.00137373 Maksimum 24h $ 0.00182002$ 0.00182002 $ 0.00182002 Historyczne maksimum $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 Najniższa cena $ 0.00137373$ 0.00137373 $ 0.00137373 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -21.36% Zmiana ceny (7D) -20.33% Zmiana ceny (7D) -20.33%

Aktualna cena FUSIO (FUSIO) wynosi $0.0014294. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUSIO wahał się między $ 0.00137373 a $ 0.00182002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUSIO w historii to $ 0.00609484, a najniższy to $ 0.00137373.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUSIO zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -21.36% w ciągu 24 godzin i o -20.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FUSIO (FUSIO)

Kapitalizacja rynkowa $ 287.45K$ 287.45K $ 287.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Podaż w obiegu 201.10M 201.10M 201.10M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FUSIO wynosi $ 287.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUSIO w obiegu wynosi 201.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.43M.