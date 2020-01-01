Poznaj tokenomikę FROK (FROK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FROK (FROK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FROK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FROK (FROK) / Tokenomika / Tokenomika FROK (FROK) Odkryj kluczowe informacje o FROK (FROK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FROK (FROK) The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics. Oficjalna strona internetowa: https://frok.com/ Kup FROK teraz! Tokenomika i analiza cenowa FROK (FROK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FROK (FROK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.89M Całkowita podaż: $ 420.69M Podaż w obiegu: $ 200.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.32M Historyczne maksimum: $ 0.250266 Historyczne minimum: $ 0.01712246 Aktualna cena: $ 0.029264 Dowiedz się więcej o cenie FROK (FROK) Tokenomika FROK (FROK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FROK (FROK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROK tokenomikę, poznaj cenę tokena FROKna żywo! Prognoza ceny FROK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FROK? Nasza strona z prognozami cen FROK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FROK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.