Informacje o cenie Freya Protocol (FREYA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00892693 $ 0.00892693 $ 0.00892693 Minimum 24h $ 0.01031115 $ 0.01031115 $ 0.01031115 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00892693$ 0.00892693 $ 0.00892693 Maksimum 24h $ 0.01031115$ 0.01031115 $ 0.01031115 Historyczne maksimum $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.77% Zmiana ceny (1D) +10.13% Zmiana ceny (7D) -14.13% Zmiana ceny (7D) -14.13%

Aktualna cena Freya Protocol (FREYA) wynosi $0.00983157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FREYA wahał się między $ 0.00892693 a $ 0.01031115, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FREYA w historii to $ 0.04563979, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FREYA zmieniły się o -2.77% w ciągu ostatniej godziny, o +10.13% w ciągu 24 godzin i o -14.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Freya Protocol (FREYA)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.37M$ 5.37M $ 5.37M Podaż w obiegu 500.31M 500.31M 500.31M Całkowita podaż 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Obecna kapitalizacja rynkowa Freya Protocol wynosi $ 4.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FREYA w obiegu wynosi 500.31M, przy całkowitej podaży 548599973.8588991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.37M.