Aktualna cena Freya Protocol to 0.00983157 USD. Śledź aktualizacje cen FREYA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FREYA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Freya Protocol (FREYA)

Aktualna cena 1 FREYA do USD:

$0.00979503
$0.00979503
+9.20%1D
Freya Protocol (FREYA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Freya Protocol (FREYA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00892693
$ 0.00892693
Minimum 24h
$ 0.01031115
$ 0.01031115
Maksimum 24h

$ 0.00892693
$ 0.00892693

$ 0.01031115
$ 0.01031115

$ 0.04563979
$ 0.04563979

$ 0
$ 0

-2.77%

+10.13%

-14.13%

-14.13%

Aktualna cena Freya Protocol (FREYA) wynosi $0.00983157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FREYA wahał się między $ 0.00892693 a $ 0.01031115, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FREYA w historii to $ 0.04563979, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FREYA zmieniły się o -2.77% w ciągu ostatniej godziny, o +10.13% w ciągu 24 godzin i o -14.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Freya Protocol (FREYA)

$ 4.90M
$ 4.90M

--
--

$ 5.37M
$ 5.37M

500.31M
500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991

Obecna kapitalizacja rynkowa Freya Protocol wynosi $ 4.90M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FREYA w obiegu wynosi 500.31M, przy całkowitej podaży 548599973.8588991. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.37M.

Historia ceny Freya Protocol (FREYA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Freya Protocol do USD wyniosła $ +0.00090464.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Freya Protocol do USD wyniosła $ -0.0033922898.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Freya Protocol do USD wyniosła $ -0.0024423645.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Freya Protocol do USD wyniosła $ -0.002000243584838641.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00090464+10.13%
30 Dni$ -0.0033922898-34.50%
60 dni$ -0.0024423645-24.84%
90 dni$ -0.002000243584838641-16.90%

Co to jest Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Freya Protocol (FREYA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Freya Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Freya Protocol (FREYA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Freya Protocol (FREYA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Freya Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Freya Protocol!

FREYA na lokalne waluty

Tokenomika Freya Protocol (FREYA)

Zrozumienie tokenomiki Freya Protocol (FREYA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FREYAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Freya Protocol (FREYA)

Jaka jest dziś wartość Freya Protocol (FREYA)?
Aktualna cena FREYA w USD wynosi 0.00983157USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FREYA do USD?
Aktualna cena FREYA w USD wynosi $ 0.00983157. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Freya Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla FREYA wynosi $ 4.90M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FREYA w obiegu?
W obiegu FREYA znajduje się 500.31M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FREYA?
FREYA osiąga ATH w wysokości 0.04563979 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FREYA?
FREYA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FREYA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FREYA wynosi -- USD.
Czy w tym roku FREYA pójdzie wyżej?
FREYA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FREYA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,738.91

$3,440.46

$162.37

$0.9999

$1,477.94

