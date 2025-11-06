Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Freya Protocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FREYA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Freya Protocol % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Freya Protocol na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Freya Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.009881. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Freya Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.010375. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FREYA na 2027 rok wyniesie $ 0.010894 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FREYA na 2028 rok wyniesie $ 0.011439 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FREYA w 2029 roku wyniesie $ 0.012011 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FREYA w 2030 roku wyniesie $ 0.012611 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Freya Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.020543. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Freya Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.033462. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.009881 0.00%

2026 $ 0.010375 5.00%

2027 $ 0.010894 10.25%

2028 $ 0.011439 15.76%

2029 $ 0.012011 21.55%

2030 $ 0.012611 27.63%

2031 $ 0.013242 34.01%

2032 $ 0.013904 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.014599 47.75%

2034 $ 0.015329 55.13%

2035 $ 0.016096 62.89%

2036 $ 0.016901 71.03%

2037 $ 0.017746 79.59%

2038 $ 0.018633 88.56%

2039 $ 0.019565 97.99%

2040 $ 0.020543 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Freya Protocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.009881 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.009883 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.009891 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.009922 0.41% Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na dziś Przewidywana cena dla FREYA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.009881 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Freya Protocol (FREYA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FREYA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.009883 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Freya Protocol (FREYA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FREYA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.009891 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Freya Protocol (FREYA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FREYA wynosi $0.009922 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Freya Protocol Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Podaż w obiegu 500.31M 500.31M 500.31M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FREYA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto FREYA ma podaż w obiegu wynoszącą 500.31M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.94M. Zobacz na żywo cenę FREYA

Historyczna cena Freya Protocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Freya Protocol, cena Freya Protocol wynosi 0.009881USD. Podaż w obiegu Freya Protocol (FREYA) wynosi 500.31M FREYA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,936,914 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.86% $ 0.000274 $ 0.010311 $ 0.009328

7 D -14.71% $ -0.001453 $ 0.014009 $ 0.008857

30 Dni -31.76% $ -0.003138 $ 0.014009 $ 0.008857 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Freya Protocol zanotował zmianę ceny o $0.000274 , co stanowi 2.86% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Freya Protocol osiągnął maksimum na poziomie $0.014009 i minimum na poziomie $0.008857 . Zanotowano zmianę ceny o -14.71% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FREYA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Freya Protocol o -31.76% , co odpowiada około $-0.003138 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FREYA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Freya Protocol (FREYA)? Moduł predykcji ceny Freya Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FREYA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Freya Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FREYA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Freya Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FREYA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FREYA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Freya Protocol.

Dlaczego prognoaza ceny FREYA jest ważna?

Prognozy cen FREYA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FREYA? Według Twoich prognoz FREYA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FREYA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Freya Protocol (FREYA), przewidywana cena FREYA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FREYA w 2026 roku? Cena 1 Freya Protocol (FREYA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FREYA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FREYA w 2027 roku? Freya Protocol (FREYA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FREYA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FREYA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Freya Protocol (FREYA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FREYA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Freya Protocol (FREYA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FREYA w 2030 roku? Cena 1 Freya Protocol (FREYA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FREYA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FREYA na 2040 rok? Freya Protocol (FREYA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FREYA do 2040 roku.