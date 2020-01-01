Poznaj tokenomikę FlexMeme (FLEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FlexMeme (FLEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FLEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FlexMeme (FLEX) / Tokenomika / Tokenomika FlexMeme (FLEX) Odkryj kluczowe informacje o FlexMeme (FLEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FlexMeme (FLEX) As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market. Oficjalna strona internetowa: https://www.flexmeme.ai/ Kup FLEX teraz! Tokenomika i analiza cenowa FlexMeme (FLEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FlexMeme (FLEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.24K $ 43.24K $ 43.24K Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 253.09B $ 253.09B $ 253.09B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.85K $ 170.85K $ 170.85K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FlexMeme (FLEX) Tokenomika FlexMeme (FLEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FlexMeme (FLEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLEX tokenomikę, poznaj cenę tokena FLEXna żywo! Prognoza ceny FLEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLEX? Nasza strona z prognozami cen FLEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLEX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.