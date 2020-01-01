Poznaj tokenomikę Fjord Foundry (FJO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FJO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fjord Foundry (FJO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FJO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fjord Foundry (FJO) / Tokenomika / Tokenomika Fjord Foundry (FJO) Odkryj kluczowe informacje o Fjord Foundry (FJO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fjord Foundry (FJO) Oficjalna strona internetowa: https://www.fjordfoundry.com/ Kup FJO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fjord Foundry (FJO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fjord Foundry (FJO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 628.32K $ 628.32K $ 628.32K Całkowita podaż: $ 87.95M $ 87.95M $ 87.95M Podaż w obiegu: $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Historyczne maksimum: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 Historyczne minimum: $ 0.059408 $ 0.059408 $ 0.059408 Aktualna cena: $ 0.059532 $ 0.059532 $ 0.059532 Dowiedz się więcej o cenie Fjord Foundry (FJO) Tokenomika Fjord Foundry (FJO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fjord Foundry (FJO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FJO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FJO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFJO tokenomikę, poznaj cenę tokena FJOna żywo! Prognoza ceny FJO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FJO? Nasza strona z prognozami cen FJO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FJO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.