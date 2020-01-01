Tokenomika Fcode AI (FCOD)

Odkryj kluczowe informacje o Fcode AI (FCOD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Fcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

Oficjalna strona internetowa:
https://fcode.ai
Biała księga:
https://docs.fcode.ai/whitepaper

Tokenomika i analiza cenowa Fcode AI (FCOD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fcode AI (FCOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 753.03K
Całkowita podaż:
$ 700.19M
Podaż w obiegu:
$ 300.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.76M
Historyczne maksimum:
$ 0.0101878
Historyczne minimum:
$ 0.00111097
Aktualna cena:
$ 0.00251007
Tokenomika Fcode AI (FCOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Fcode AI (FCOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FCOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FCOD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFCOD tokenomikę, poznaj cenę tokena FCODna żywo!

Prognoza ceny FCOD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FCOD? Nasza strona z prognozami cen FCOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.