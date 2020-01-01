Poznaj tokenomikę FARTDADDY (FARTDADDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARTDADDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FARTDADDY (FARTDADDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FARTDADDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FARTDADDY (FARTDADDY) / Tokenomika / Tokenomika FARTDADDY (FARTDADDY) Odkryj kluczowe informacje o FARTDADDY (FARTDADDY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FARTDADDY (FARTDADDY) FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture. Oficjalna strona internetowa: https://www.fartdaddysol.com/ Kup FARTDADDY teraz! Tokenomika i analiza cenowa FARTDADDY (FARTDADDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FARTDADDY (FARTDADDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.64K Całkowita podaż: $ 999.56M Podaż w obiegu: $ 999.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.64K Historyczne maksimum: $ 0.00151021 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FARTDADDY (FARTDADDY) Tokenomika FARTDADDY (FARTDADDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FARTDADDY (FARTDADDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FARTDADDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARTDADDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFARTDADDY tokenomikę, poznaj cenę tokena FARTDADDYna żywo! Prognoza ceny FARTDADDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FARTDADDY? Nasza strona z prognozami cen FARTDADDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FARTDADDY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.