Tokenomika Faptax (FAPTAX)

Odkryj kluczowe informacje o Faptax (FAPTAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Faptax (FAPTAX)

$FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging.

Oficjalna strona internetowa:
https://faptax.net/

Tokenomika i analiza cenowa Faptax (FAPTAX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Faptax (FAPTAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 53.66K
$ 53.66K
Całkowita podaż:
$ 288.72M
$ 288.72M
Podaż w obiegu:
$ 288.72M
$ 288.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 53.66K
$ 53.66K
Historyczne maksimum:
$ 0.0076475
$ 0.0076475
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00018586
$ 0.00018586

Tokenomika Faptax (FAPTAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Faptax (FAPTAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FAPTAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAPTAX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFAPTAX tokenomikę, poznaj cenę tokena FAPTAXna żywo!

Prognoza ceny FAPTAX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAPTAX? Nasza strona z prognozami cen FAPTAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.