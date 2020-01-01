Poznaj tokenomikę EZ1 TOKEN (EZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EZ1 TOKEN (EZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EZ1 TOKEN (EZ) / Tokenomika / Tokenomika EZ1 TOKEN (EZ) Odkryj kluczowe informacje o EZ1 TOKEN (EZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EZ1 TOKEN (EZ) Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Oficjalna strona internetowa: https://ez1.dev/ Biała księga: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs Kup EZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa EZ1 TOKEN (EZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EZ1 TOKEN (EZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 376.12K $ 376.12K $ 376.12K Całkowita podaż: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Podaż w obiegu: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 376.12K $ 376.12K $ 376.12K Historyczne maksimum: $ 0.00531486 $ 0.00531486 $ 0.00531486 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00037482 $ 0.00037482 $ 0.00037482 Dowiedz się więcej o cenie EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika EZ1 TOKEN (EZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EZ1 TOKEN (EZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEZ tokenomikę, poznaj cenę tokena EZna żywo! Prognoza ceny EZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EZ? Nasza strona z prognozami cen EZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EZ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.