Tokenomika Ethy AI (ETHY) Odkryj kluczowe informacje o Ethy AI (ETHY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Ethy AI (ETHY) Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments. Oficjalna strona internetowa: https://ethyai.app/ Tokenomika i analiza cenowa Ethy AI (ETHY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethy AI (ETHY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 973.47K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 910.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.07M Historyczne maksimum: $ 0.00940968 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00106975 Dowiedz się więcej o cenie Ethy AI (ETHY) Tokenomika Ethy AI (ETHY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethy AI (ETHY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETHY tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHYna żywo! Prognoza ceny ETHY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETHY? Nasza strona z prognozami cen ETHY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETHY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.